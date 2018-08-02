Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eklem şikâyeti olanların ilaçlarını mutlaka yanına alması gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, uzun süre ayakta kalınacağını hatırlatarak ortopedik ayakkabı kullanılması tavsiyesinde bulundu.



KAS GÜÇLENDİREN EGZERSİZ YAPIN

Dr. Aydın Ender Süzer, bel boyun ağrısı ve romatizmal hastalığı bulunan hacı adaylarının öncelikle hekime başvurup muayene ve tetkiklerini yaptırması gerektiğini belirterek “Bu kişiler, gereken aşıları olmalıdır. Hac öncesi eklem hastalıkları muayene sonrası teşhis edilen hastalıkları tedavi edilmelidir. Hacı adaylarının bel ve karın kaslarını güçlendirilecek egzersizler yapmaları uygun olacaktır” uyarısında bulundu.