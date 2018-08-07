Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA



Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetleri alanında 100 günlük yeni stratejileri belli oldu. Bakanlık, hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri için ayrı ayrı ihaleye girmelerini önlemek amacıyla Sağlık Market uygulamasını hayata geçiriyor. Sıklıkla kullanılan hastane malzemelerinin teminini kolaylaştıracak olan bu marketler, hastanelerin acil ihtiyaçlarına hızır gibi yetişecek. Hastaneler bu markete girerek acil ihtiyaç duydukları malzemeleri toplu satın alabilirken; yerlilik oranları da arttırılacak. Bu anlamda, yerli üreticiler desteklenecek.



YERLİLEŞME TEŞVİK EDİLECEK

Diğer taraftan ilaçta ve aşılarda da millîleşme çalışmaları hızlanıyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı, acil ihtiyaç duyulan ve yaygın kullanılan aşıların Türkiye’de üretimi için proje çağrısına çıkacak. Bakanlık, ayrıca ilaçta ve tıbbi cihazda da Türk firmaları için yerlileşmeyi ve millîleşmeyi teşvik edecek bir sistem kuracak. Sistemin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak.



OBEZİTE İLE MÜCADELE

Sağlık alanında önemli bir problem olan obezite ile mücadele de hız kazanıyor. Bu kapsamda obezite ameliyatı ölümlerinin azaltılması için Türkiye’de de faaliyete geçen obezite mükemmeliyet merkezlerinin sayısı arttırılacak. İyi donanımlı ve tam teşekküllü bir hastane ile iyi yetişmiş, tecrübeli bir cerrahın bir araya geldiği bu merkezler obez hastalara güvenli ve etkili bir tedavi imkânı sağlayacak.