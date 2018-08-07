Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca sıcakla birlikte ortaya çıkan aşırı terleme su ve tuz kaybına yol açarak kronik nörolojik hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyebiliyor ya da bu tabloları ağırlaştırabiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde tıpkı migren atakları gibi epilepsi nöbetlerinin de tetiklenebildiğine dikkat çekiyor. Uyku düzenindeki değişiklikler, sıvı kaybına bağlı olarak bozulan ilaç kan düzeyi dengesizliklerinin de epilepsiyi olumsuz yönde etkileyebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “Bu nedenle özellikle de sıcak dönemlerde serinletici önlemlerin alınması, bol sıvı tüketilmesi ve diğer nöbet tetik faktörleri olan açlık, uzun saatler bilgisayar kullanımı gibi durumlardan uzak kalmak çok önemli” diyor.