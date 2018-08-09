Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN International’ın haberine göre, Amerikan Kalp Derneği uzmanlarından oluşan bir kurul, çocukların kalp ve damar hastalıklarına yakalanması ile ekran karşısında geçirdikleri süreyi karşılaştıran 20 yıllık araştırmaların analizini yaptı. Çalışmada televizyon, tablet ya da mobil telefon karşısında geçirilen süre arttıkça, kalp hastalıklarına daha fazla yakalandıkları ortay çıktı. Uzmanlar, yaşları 8 ila 18 olan çocukların, akıllı telefonlar, tabletler, video oyunları ve televizyon dâhil diğer ekran tabanlı eğlence cihazları ile günde yedi saatten fazla zaman harcadıklarının tahmin edildiğini vurguladı.

Çocukluk çağında TV başında geçirilen zamanla, çocuklarda görülen obezite arasında bağlantı olduğuna dair güçlü ispatlar olduğunu söyleyen Amerikan Pediatri Akademisinin İletişim ve Medya Konseyi Başkanı Dr. David Hill, sağlıksız yiyeceklerin reklamı ile bir çocuğun te-levizyon izlerken atıştırması arasında da bağ görüldüğünü kaydetti.

Çalışmayı yürüten ekipten araştırmacı Tracie Barnett, “Muhtemelen çocuklar, bir ekranın önünde yerken doyup doymadıklarını fark etmiyorlar. Daha az uyuyan çocukların obezite riski de artıyor” değerlendirmesinde bulundu.