Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varşova Üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırmada 500’den fazla lisans öğrencisi zekâlarını kendilerinin değerlendirdikleri bir araştırmaya tabi tutuldu ve en sonunda bir zekâ testinden geçirildi. Çalışmada, çabuk öfkelenmeye meyilli öğrencilerin, bilişsel yeteneklerini abarttığı, öte yandan daha nevrotik olanların, genellikle zekâlarını küçümsediği gözlendi. Öfkenin zekâ seviyesiyle bağlantısı olmadığının altını çizen uzmanlar, öfke ile zekâyı abartma arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Araştırmanın sonuçları “Intelligence” dergisinde yayımlandı. AA