Varşova Üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırmada 500’den fazla lisans öğrencisi zekâlarını kendilerinin değerlendirdikleri bir araştırmaya tabi tutuldu ve en sonunda bir zekâ testinden geçirildi. Çalışmada, çabuk öfkelenmeye meyilli öğrencilerin, bilişsel yeteneklerini abarttığı, öte yandan daha nevrotik olanların, genellikle zekâlarını küçümsediği gözlendi. Öfkenin zekâ seviyesiyle bağlantısı olmadığının altını çizen uzmanlar, öfke ile zekâyı abartma arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Araştırmanın sonuçları “Intelligence” dergisinde yayımlandı. AA
Sinirli insanlar kendini daha zeki sanıyor
09.08.2018 - 06:31 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Öfkeli insanların zekâlarını abartma eğilimi gösterdiği bildirildi.
Etiketler : sinirli,sinirli insanlar,
575400 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/575400.aspx
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