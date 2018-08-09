Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Gözlük kullanan kişiler yazın sıcak havada daha rahat etmek için kontakt lense geçerler. Amaç, özellikle günlük lenslerle yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirmektir. Ancak, yaz aylarında kontakt lens kullanırken her zamankinden daha itinalı davranmak gerektiğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:



Güneş gözlüklerini mutlaka takın: Gözünüzde lens var diye güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizin korunduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Hem güneşin göz sinirlerinize zarar vermesinden korunmak hem de rüzgâr ve tozdan sakınmak için güneş gözlüklerinizi mutlaka takın. Güneş gözlüğü seçiminde de çok dikkatli olmak gerekir.



Deniz ve havuza lensle girmeyin: Enfeksiyon ajanlarının lense yapışarak göze bulaşması daha da kolaylaşabileceği için deniz ve havuzda numaralı yüzücü gözlüğü kullanmanız doğru bir tercih olacaktır. Mecburi durumlarda lens üzerine mutlaka yüzücü gözlüğü takın.



Klima: Özellikle sıcak havalarda ve klimalı ortamlarda bulunan kontakt lens kullanıcılarının mutlaka suni gözyaşı ile gözlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sıcak hava ve klimalar kuruluğa yol açabiliyor.



Ellerinizi yıkayın: Gün içerisinde de eller gözle temas edebileceğinden zaman zaman elleri yıkamayı ihmal etmemek gerekiyor.



Makyaj yaparken: Lens takarken makyaj yapmak gerektiğinde önce lensi takıp sonra makyaj yapmak ve makyajı çıkartırken (temizlerken) önce lensi çıkartmak, sonra makyajı temizlemek gerekiyor.



Lensle duş almayın: Sıcak havalarda serinlemek için suyun altına girecekseniz aman dikkat! Lensler gözünüzdeyken duş almaktan kaçının. Aksi hâlde lensin suyla teması, sudaki parazitlerin göze geçmesine ve gözün iltihaplanarak körlüğe kadar giden ciddi tehlikelere yol açabilir.