Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekirdeğin kişideki sevgi ihtiyacını karşıladığını söyleyen Psikolog Yasemin Kamalı "Çekirdek çitleyen kişi kendini rahat ve güvende hisseder bu yüzden çekirdek depresyona iyi geliyor" dedi.

Çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyleyen Kamalı " Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" diye konuştu.