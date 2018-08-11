Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin klinik çalışmalarda kordon kanı kök hücrelerinin kullanılmasına onay vermesinin ardından otizm, serebral palsi, doğuştan görme kayıpları gibi önemli hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar elde edildi. FamiCord Group bünyesinde kordon kanı kök hücresi yapılan deneysel tedavilerde 80 serebral palsi, 46 otizm ve 153 ALS vakasında başarı sağlandı. Kök hücre tedavisi ile ilgili bilgi veren, Yaşam Bankası Türkiye Sorumlusu Serdar Burku, “Kordon kanının yakın gelecekte çocuklardaki ciddi nörolojik hasarlarda da kullanılabileceğinin kanıtları günümüzde oluşmaya başladı. Bu sayede serebral palsi ve otizm gibi günümüzde çaresi olmayan bu hastalıkların da tedavi edilebilecek” dedi.
Kordon kanı otizme de umut oldu
11.08.2018 - 05:44 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada 80’i aşkın önemli kan hastalığının tedavisinde kullanılan kordon kanı kök hücreleri, otizm ve serebral palsi gibi beyin ve sinir sistemi hastalıkları ile mücadelede umut ışığı oldu.
Etiketler : kordon kanı,
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