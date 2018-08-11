Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin klinik çalışmalarda kordon kanı kök hücrelerinin kullanılmasına onay vermesinin ardından otizm, serebral palsi, doğuştan görme kayıpları gibi önemli hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar elde edildi. FamiCord Group bünyesinde kordon kanı kök hücresi yapılan deneysel tedavilerde 80 serebral palsi, 46 otizm ve 153 ALS vakasında başarı sağlandı. Kök hücre tedavisi ile ilgili bilgi veren, Yaşam Bankası Türkiye Sorumlusu Serdar Burku, “Kordon kanının yakın gelecekte çocuklardaki ciddi nörolojik hasarlarda da kullanılabileceğinin kanıtları günümüzde oluşmaya başladı. Bu sayede serebral palsi ve otizm gibi günümüzde çaresi olmayan bu hastalıkların da tedavi edilebilecek” dedi.