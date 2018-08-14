Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uzun süre uykusuzluk çekmek ve özellikle uyku apnesi gibi oksijen düşüklüğüne sebep olan uyku problemleri yaşamanın ölüme kadar giden ciddi hastalıklara sebep olabileceği bildirildi.

Uyku bozukluklarının dışarıdan bakıldığında ilgisiz gibi görünen birçok problemin ve hastalığın altında yatan sebep olabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Sağlıklı uyku sadece beyin için değil vücuttaki her organ için oldukça önemli. Uyku sık sık sekteye uğradığında vücuttaki tüm sistem bozulur. Uyku sırasında uzun süre oksijensiz kalmak hipertansiyon ve kalp hastalıkları gelişimine zemin hazırlar. Bu durum fark edilmez ve tedavi edilmezse, kalp ve akciğer yetmezliği hatta ani ölümlerle sonuçlanabilir” dedi.



UYKU APNESİ ZAYIFLARDA DA OLUR

Kişinin uyku sırasında yaşadığı uyku apnesi (uykuda nefes tıkanması), periyodik bacak hareketleri, uyku davranış bozuklukları gibi durumların uykunun kalitesini bozduğunu anlatan Prof. Dr. Kütükçü “Bu durum, hastanın yorgun uyanmasına, gündüz uyuklamasına, bellek bozuklukları ve baş ağrısına, gece sık idrara çıkma gibi sıkıntınlara da yol açabilir” diye konuştu.

Daha çok şişmanların problemi olan uyku apne sendromunun zayıflarda da görülebileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Özellikle anatomik olarak boyun çapı geniş, çenesi küçük, bademcikleri ya da küçük dili büyük ya da son zamanlarda hızlı kilo almış kişilerde uyku apne problemi görülebilir. Gece terörü denilen, uykuda yürüme, uykuda çevresine saldırma ya da konuşma gibi davranış bozuklukları çocuklarda daha sık olmakla birlikte herkeste görülebilir. Bunlar da uyku kalitesini bozar” dedi.

TATİLDE DE AYNI SAATTE YATIP KALKIN

Sağlıklı bir uyku için uyku hijyeninin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Öncelikle uyku saatleri bir düzene oturtulmalı ve tatiller de dâhil olmak üzere aynı saatlerde yatıp kalkılmalı” dedi. Uyku süresi ihtiyacının kişiden kişiye göre değiştiğini ve uzun uykucular ya da kısa uyuyanlar gibi bir ayrım olmakla birlikte en az 6-7 saatlik bir uykunun gerekli olduğunu belirten Prof. Kütükçü, sağlıklı bir uyku için şu tavsiyelerde bulundu:

İYİ UYKU REÇETESİ

∂ Yatak odası serin ve karanlık olmalı.

∂ Sadece uyku geldiğinde yatağa gitmek, yatakta çalışmamak, yemek yememek gerekir.

∂ Uykunuz kaçtığında hemen kalkıp daha sakinleştirici bir şeyler yapıp yatağa dönmek daha rahat uykuya dalmayı sağlar.

∂ Uykudan 2-3 saat öncesinde egzersiz yapılmamalı, sigara ya da kafeinli içecekler içmemeli ve ağır yemekler yenmemelidir.

∂ Stres uykunun en büyük düşmanlarından biridir. Bunun için gece rahatlayıcı bir aktivite sonrası uyumak ve baş edilemeyen stresli dönemlerde vakit kaybetmeden bir psikiyatriste görünmek önemlidir.