Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de organları bağışlanan hastadan alınan böbrek, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanları Doç. Dr. Tahir Özer ve Doç. Dr. İsmail Özerhan başkanlığındaki nakil ekibi tarafından 11 yıldır diyalize giren Selim Gökdemir'e nakledildi. Babasının, diyalizden çıkıp eve gelerek kendisine böbreğin bulunduğu haberini verdiğini söyleyen Kübra o anı şöyle anlattı: İkimiz birbirimize baktık, hiç konuşmadan sarıldık. O anları dünyada başka hiçbir şeye değişemem. Küçüklüğümden beri babamın nakil olmasını bekliyorum. Hastaneye geldik, bekledik böbrek de uyumlu oldu. Organlar toprak değil can olsun.