Sosyal medyanın yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirten Dr. Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı:
Kalp krizi geçiren bir insanı gördüğünüzde yapacağınız en büyük iyilik onu rahatça bir yere yatırmak, hareketini kısıtlamak, mümkünse ortamın oksijen miktarını arttırmak için kapalı bir ortamdaysa kapıyı açmak, pencereyi açmak ve olabildiğince sakinleştirmek olacaktır. Ardından hastanın yanında dil altı hapı olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa dil altı hapı, yoksa da aspirin çiğnetilmeli, daha sonra da ambulansa haber verilmelidir. Bunun dışında hastayı öksürtmek de kalp krizi esnasında faydalı olacaktır. İHA
Kalp krizi geçirene bunları yapmayın!
14.08.2018 - 05:45 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, kalp krizi esnasında yapılması tavsiye edilen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan parmağa iğne batırmak, enseye soğuk su dökmek ve gerilme hareketi yapmanın bilimsel dayanağı olmadığı gibi kişiye yarar sağlamak yerine zarar vereceğini söyledi.
Sosyal medyanın yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirten Dr. Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı:
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576103 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/576103.aspx
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