Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirten Dr. Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı:

Kalp krizi geçiren bir insanı gördüğünüzde yapacağınız en büyük iyilik onu rahatça bir yere yatırmak, hareketini kısıtlamak, mümkünse ortamın oksijen miktarını arttırmak için kapalı bir ortamdaysa kapıyı açmak, pencereyi açmak ve olabildiğince sakinleştirmek olacaktır. Ardından hastanın yanında dil altı hapı olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa dil altı hapı, yoksa da aspirin çiğnetilmeli, daha sonra da ambulansa haber verilmelidir. Bunun dışında hastayı öksürtmek de kalp krizi esnasında faydalı olacaktır. İHA