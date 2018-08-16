Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kurban Bayramı’nı kimileri evde, kimileri tatilde karşılayacak… Ziyaretler yapılacak, kurbanlıklar kesilecek, birçok evde kavurma, sofralardaki yerini alacak… Ancak aman dikkat! Bayramda yapılan beslenme hataları mide ve bağırsak problemlerinden kalp hastalıklarına kadar birçok ciddi sağlık problemine yol açabilir. Kurban Bayramı’nda sağlık problemlerinin büyük bölümünün kurban etinin yanlış tüketilmesinden kaynaklandığını söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı bayramda midenizi koruyacak tavsiyelerde bulundu:

1-Eti hemen pişirmeyin öğle yemeğinde tüketin

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı “Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir. Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı’nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin” diyor.

2-Sebze ve salatayı ihmal etmeyin!

Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık şikâyetlerini arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin.

3-Tezgâhta çözdürmeyin tekrar dondurmayın

Sıcak yaz günlerinde tezgâhta çözdürülen et, mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün. Eti küçük parçalar hâlinde bölerek dondurun. Çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin ve çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

4-Misafirlikte çayı ve kahveyi abartmayın

Bayram ikramlarının vazgeçilmezlerinden çay ve kahve tüketimine bayramda dikkat edin. Su, tercih etmeniz gereken en sağlıklı sıvı. Bayramda ortalama 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Öğünlerde çok fazla su tüketimi reflüyü arttırabileceğinden, öğün aralarında tercih edin.

5-Öğün atlamayın

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına sebep olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler, reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.

6-Etin iyi piştiğinden emin olun

Çiğ ve az pişmiş etler aracılığı ile sindirim kanalına hayvanlardan bazı hastalıklar bulaşarak parazit hastalıkları, tenyazise (halk arasında abdest bozan ya da şerit) sebep olabilir. Eti tüketmeden önce yeterince pişirildiğinden emin olun.

7-Gazlı içecekten uzak durun

Etin yanında tüketilen gazlı içecekler ve şeker içe-riği yüksek meyve suları reflüyü tetikleyebilir, kan şekerini yükseltir, ayrıca hazımsızlık ve şişkinliği arttırabilir. Bu sebeple serinlemek için su ve ayran tüketin. Özellikle alkol sindirim sisteminin savunma mekanizmasını bozarak reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişime yol açar.

8-Hızlı yemeyin, iyi çiğneyin!

Gıdaların sindirimi ağızda çiğnemek le başlıyor. Besinler ne kadar iyi çiğnenir ve yavaş yenirse sindirim kolaylaşıyor, beyinde tokluk hissi daha çabuk oluşuyor. Kurban Bayramı’nda reflü, hazımsızlık, gaz sancıları, kabızlık şikâyetleri ve kilo alımına karşı eti iyi çiğneyerek tüketin.