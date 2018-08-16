Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

B Ancak uzmanlar, seyahatin kâbusa dönüşmemesi için yola çıkacak olan kişileri uyarıyor. Liv Hospital Aile Hekimi Uzmanı Dr. Eren Erenoğlu, özellikle operasyon geçirmiş kişilerin 2 haftadan önce yola çıkmaması gerektiğini söylüyor. İşte yola çıkacaklara tavsiyeler:

Çok uzun süreli araba kullananlar, hareketsizlikten dolayı sırt ve boyun ağrısı yaşamamak için birkaç saatte bir yolculuğa ara verip esneme hareketleri yapmalıdır.

Yolculuk esnasında kan şekerini hızlı yükselten ve hızlı düşüren besinler tercih edilmemelidir. Şekerli besinler yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vitaminlerinden zengin taze meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

Uçak yolculuğunda basınç sebebiyle vücut kuruyacağı için hem yolculuk öncesinde hem de uçuş sırasında bol bol su içilmelidir.

Vücudu uyaran çay, kahve ve alkolden uzak durun. Bu tür içecekler vücuttaki su oranının düşmesine de sebep olur.

Kulaklarınızda basınç hissettiğiniz an yutkunmaya, esnemeye çalışın. Sakız çiğnemek de basıncın dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Ciddi bir operasyon geçiren hastalar, iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdır. Ciddi koroner arter problemi olan, doğumsal kalp hastalığı bulunanlara uçuş için doktor raporu gerekebilir; basınç değişikliği ciddi problemlere yol açabilir.