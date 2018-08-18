Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaz tatiline gidemeyenler ya da 9 günü fırsat bilenler, Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirmeye hazırlanıyorlar. Ancak eğer çocuklarınız varsa, tatilde her zamankinden daha dikkatli olmalısınız. Güneşin zararlı ışınları, kirli havuz, böcek ve sinek ısırığı gibi durumlar çocukların başına geldiğinde tatil zehir olabiliyor. Uzmanlar, anne babaları tatilde çocukları bekleyen tehlikeler ve alınabilecek tedbirler konusunda uyarıyorlar… Özellikle deniz tatilinde en sık rastlanan problemin güneş çarpması olduğunu söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar, ağır dereceli güneş çarpmalarında vücutta sıvı ve tuz kaybına bağlı olarak bilinç bozukluğu, nefes almada güçlük gibi problemlerin gelişebileceğine dikkat çekerek “Tedavide geç kalındığında tablo daha da ilerleyerek çocukta zekâ özrü gibi kalıcı hasarlar bırakabiliyor, hatta ölümle sonuçlanabiliyor” dedi.



KUSMA VARSA HASTANEYE GİDİN

Hafif güneş çarpmalarında ateşi düşürerek, vücuttaki sıvı kaybını telafi etmek için bol sıvı içirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Gökyar “Ilık duş aldırın. Gerekirse ağrı kesici ve ya ateş düşürücü kullanın. Kusma varsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun” hatırlatmasını yaptı.

Güneş yanığına yoğurt sürmeyin

Özellikle 6 aydan küçük çocukların direkt güneşe çıkarılmaması gerektiğini hatırlatan Dr. İmre Gökyar, güneş yanığı olan cilde soğuk ıslak kompresler uygulamanın çocuğu rahatlatacağını belirtti. Dr. Gökyar, güneş yanığında alınacak diğer tedbirleri şöyle sıraladı: Doktor önerdiği takdirde parasetamol içeren ilaçlar, kaşıntıyı almak için de alerjik pomad ya da jeller kullanılabilir. Enfeksiyon riski oluşturacağı için tereyağı, diş macunu ve yoğurt gibi maddeleri bebeğinizin cildine sürmeyin. Ayrıca bariyer sağlayarak cildi az da olsa korudukları için su toplamış kabarcıkları da asla patlatmayın.

2 yaşından küçük çocuğu havuza sokmayın

Yaz ishalinin çocuklardaki en önemli sağlık problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. İmre Gökyar, genellikle 3-7 gün arası süren ishalin vücuttaki mineral kaybı sonucu şoka kadar gidebilen durumlar oluşturabileceği uyarısında bulunarak “Viral, bakteriyel, havuz ya da deniz suyunun yutulması, kirli suyla yıkanan gıdalar, açık büfeler, uygun şartlarda saklanmayan besinler, ishal sebebi olabiliyor” dedi. Dr. Gökyar çocukları yaz ishalinden koruyabilmek için alınması gerekli tedbirleri şöyle sıraladı:

¥ Sık sık ellerini yıkayın.

¥ Biberonlarını her seferinde yıkayın ve artan mamaları kesinlikle kullanmayın.

¥ Açıkta olan içecekler yerine, kapalı şişelerdeki içecekleri tercih edin.

¥ Besinlerin 4 dereceden daha soğuk olan yerde saklandığından emin olun.

¥ Açıkta satılan, sinek ve böcekle temas eden veya uygun şartlarda saklanmayan besinleri yedirmeyin, ambalajlı ürünleri tercih edin.

¥ Çocuğunuz 2 yaşından küçükse havuza sokmayın veya havuzun temizliğinden emin olun.

Kıyafeti renkli olmasın

Çocuklar tatilde en çok arı sokmasıyla karşı karşıya kalıyor. Dr. Gökyar, arıların çok olduğu yerlerde çiçek renklerini andıran kırmızı, yeşil, sarı rengindeki kıyafetler yerine, kahverengi gibi arıların sevmediği renklerin koruyucu olabileceğini söyledi. Enfeksiyonu önlemek için ısırılan bölgeyi su ve sabunla yıkamak gerektiğini hatırlatan Dr. Gökyar, “Yarayı kaşımayın, çizmeyin ve sıkmayın. Isırık kremi sürün, ardından şişmiş bölgeye buz uygulayın. Her ısırıkta doktora gidilmesi gerekmiyor. Ancak nefes alırken hırıltı duymak ya da zorluk çekmek, bulantı, ishal ve kusma belirtilerinin olması, hızlı ve düzensiz kalp atışı, baş dönmesi yutkunma güçlüğü ve anksiyete gibi durumlarda zaman kaybetmeden doktora başvurun” diye uyardı.