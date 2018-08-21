Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi

"DEPOLARDA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Euro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMIYOR"

Bakan Fahrettin Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

İlaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin olarak da Fahrettin Koca, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi.