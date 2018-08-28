Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıkta şiddeti asla duymak istemediklerini ve kutsal bir hizmet veren sağlık çalışanlarına yapılan bu yaklaşımın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Koca “Hekim ve hasta güvenliği kavramı çok önemli. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda bu hizmeti verebilmesini, bununla birlikte 81 milyon vatandaşımızın da güvenilir hizmet almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde gündeme getireceğimiz yeni bir çalışma olacak. Bu çalışma özetle hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı olacak. Detaylarını önümüzdeki dönemde daha net açıklayacağız" diye açıkladı.

Öte yandan üniversitelerin Türkiye'nin çok önemli bir birikimi olduğunu hatırlatan Koca “Üniversiteleri, eğitim-araştırma ve şehir hastanelerinin birikimlerini ve özel sektörün dinamizmini de katarak bütün dünyaya pazarlamak istiyoruz. Önemli gördüğümüz şehir hastanelerinin, daha farklı bir misyonla uluslararası rekabet edebilir bir kimliğe dönüşmesini sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.