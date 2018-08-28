Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyun fıtıklarının çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzelebildiğine değinen Doç. Dr. Selçuk Göçmen “Bu yüzden boyun fıtığından kaynaklanan ağrıyı azaltmak için önce, cerrahi dışı usuller denenmelidir. Bunlar dinlenme, boyunluk kullanarak boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan ve ağrıyı kontrol eden ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya enjeksiyon tedavisi içeren uygulamalardır. Tıbbi tedaviye rağmen şikâyetler geçmiyorsa ya da ciddi omurilik ve sinir basısı varsa o zaman tedavi ameliyattır. Boyun fıtığı ameliyatları, gelişen teknolojiyle oldukça kolaylaştı. Operasyon tek seviye boyun fıtığı için 1- 1 buçuk saat sürebiliyor ve hasta 24 saatten kısa bir sürede evine gidebiliyor” dedi.