Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayısının lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması sebebiyle kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş "Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlar. Günde 3-4 adet kayısı kabızlık ve farklı sindirim problemlerine çözüm olur. Bir avuç kayısı, bir porsiyon anlamına gelmektedir. 100 gram kayısı 48-50 kalori arasındadır" dedi.