Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğunlukla ergenlik döneminde başlayan ve 40’lı yaşların sonuna kadar devam edebilen sivilce probleminin psikolojiyi bozduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz “Kirli havanın içindeki partiküller cildi kaplayarak gözenekleri kapatır bu da sivilce oluşumunu tetikler. Hafif orta şiddetle sivilcesi olanların yumuşak formüllü pH dengeli bir temizleyici kullanarak cildini günde 2 defa yıkanması gerekir” dedi.