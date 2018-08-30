Çoğunlukla ergenlik döneminde başlayan ve 40’lı yaşların sonuna kadar devam edebilen sivilce probleminin psikolojiyi bozduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz “Kirli havanın içindeki partiküller cildi kaplayarak gözenekleri kapatır bu da sivilce oluşumunu tetikler. Hafif orta şiddetle sivilcesi olanların yumuşak formüllü pH dengeli bir temizleyici kullanarak cildini günde 2 defa yıkanması gerekir” dedi.
Kirli hava sivilce yapıyor
30.08.2018 - 06:23 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yağ kanalları ile ilgili bir deri hastalığı olan sivilce gelişiminde hormonlardaki değişim, çeşitli ilaçlar, kötü beslenme ve kötü makyaj malzemesi kullanmanın yanı sıra çevre kirliliğinin de etkili olduğu bildirildi.
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578331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/578331.aspx
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