Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İyi temizlenmeyen 20 yaş dişlerinin kronik iltihap kaynağı olduğunu söyleyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür Erdoğan “Birçok kişi, hayatlarının belirli döneminde 20 yaş dişleri ile ilgili sıkıntılar yaşamıştır. Birçok kişide ise 20 yaşlar dişleri hem üst çenede, hem de alt çenede tamamen sürebilmekte ve ağızda problemsiz şekilde durabilmektedir. Son yıllardaki bilimsel yayınlar, probleme sebep olmadan ağızda duran 20 yaş dişlerinin de çekilmesinin daha faydalı olduğunu göstermektedir” dedi. Çene kemiğinde en arkada kalan çoğu zaman tam olarak çıkamadığı için gömülü kalan dişlerinin etrafında iltihap gelişebildiğine işaret eden Prof. Dr. Erdoğan “Bu iltihap ilerleyen dönemlerde, kist veya tümör tipinde patolojilerin gelişmesine sebep olabilir. İltihap sadece ağız içi değil, vücudun diğer organlarına da olumsuz etkiler. Ayrıca arkada kaldıkları için iyi temizlenemezler ve kronik iltihap gelişebilir. Bu yüzden çekilmeleri daha uygundur” diye konuştu.