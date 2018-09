Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uzun bir bayram tatilinin ardından geriye güzel anılarla birlikte açık büfelerde ya da bayram sofralarında alınan kilolar kaldı. Şimdi birçok kişi bir an evvel bu fazla kiloları verme telaşında. Genellikle de karbonhidrat ve yağları tamamen kesip yüksek protein ağırlıklı beslenerek kısa sürede kilolardan kurtulmak hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bilinçsiz olarak yapılan yüksek proteinli diyetlerin vücutta yağ birikimine sebep olacağı konusunda uyarıda bulunuyorlar.



AZ YİYOR KİLO VEREMİYORSANIZ SEBEBİ VAR

Bilinçsiz diyetlerin obeziteye sebep olduğunu söyleyen Opr. Dr. Kaplan Baha Temizgönül “Kişi aşırı protein alıyorsa ve iyi egzersiz yapmıyorsa, proteinin fazlası, vücutta yağa dönüşür. Günlük almanız gereken enerjinin yüzde 20’sinden fazlasını proteinlere ayırıyorsanız, yüksek proteinli besleniyorsunuz demektir” dedi.

Pek çok kişi kilo vermek amacıyla, çeşitli beslenme programları uyguluyor. Bu diyetler genelde yüksek yağlı diyetten kaçınıp yüksek proteinli beslenmeyi hedefliyor. Bu durumun çoğunlukla ters etki yaptığına dikkat çeken Opr. Dr. Temizgönül “Dengeli beslenmede karbonhidrat ve yağdan gelen oranlar önemlidir. Yapılan araştırmalar, yüksek proteinli diyetlerin, düşük proteinli diyetlere kıyasla 6 ay gibi bir zamanda kilo vermekte etkili olduğunu gösterir. Proteini yüksek diyetin glisemik yükü de düşüktür; yani alınan şeker miktarına göre pankreası daha az yoracaktır. Protein daha tok tutar ve yediğimiz yiyeceklerin yakılarak ısıya dönüşümünü hızlandırarak enerji tüketimini artırır. Öte yandan bütün bunların olabilmesi için beraberinde çok hareket etmek gereklidir. Aksi takdirde alınan proteinin fazlası yağa dönüşür” diye konuştu.

Yumurta mı, nohut mu?

Protein seçerken mümkün olduğunca az yağlı olanlarının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kaplan B. Temizgönül, en iyi protein kaynağının yağsız etler, balık, yağsız süt ürünleri olduğuna dikkat çekiyor. Ancak bu yiyeceklerin kesinlikle kızartılarak tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Kızartılmış yiyecekler, hepimize daha lezzetli geliyor. Fakat unutulmamalıdır ki, beraberinde yağ oranı da çok arttığı için diyet yaparken kızartmayı çok yememek gerekir. Diğer taraftan hem besin değerleri hem de lifli

yapıları sebebiyle mercimek, nohut, fasulye gibi bakliyatlar da çok değerli birer protein kaynağıdır.

Tabağımda ne kadar et ve süt ürünü olmalı?

Özellikle hayvansal kaynaklı proteinlerin aynı zamanda yağ ve kolesterol içerdiğini, bu yüzden dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Kaplan Baha Temizgönül “Sağlıklı bir diyette protein, karbonhidrat, yağ belirli oranlarda tüketilmelidir. Dengesiz tüketimin sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu yüzden öğünlerimizi planlarken poteinin yaklaşık 2 katı karbonhidrat ( meyve, sebze) ve az da olsa sağlıklı yağlardan (Zeytinyağı, balık yağı) tüketmek gerekir. Dengeli beslenmek için her insanın, vücut ağırlığının her bir kg için 0,8 ile 1,1 gram arasında protein tüketmesi gerekir. Mesela 70 kg olan bir kadın, 60 -70 gram arasında protein alabilir. Ancak yüksek proteinli diyetlerde bu miktar 120 -130 grama kadar çıkabiliyor. Kişi aşırı protein alıyorsa ve iyi egzersiz yapmıyorsa proteinin fazlası vücutta yağa dönüşüyor” dedi.