Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn’de hemşire olarak çalışan 53 yaşındaki Bahreynli Khalid Elmennai, ülkesinde geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sırasında yaşadığı komplikasyonlar sonucunda felç kaldı. Yapılan operasyonda omurilik zarı yırtılan ve sinir lifleri zarar gören ve fıtığı çıkarılamayan hasta, bir süre sonra idrarını tutamamaya başladı. Ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı da ortaya çıkan hasta, ülkesindeki tüm müdahaleler başarısız olunca son çare olarak Türkiye’ye geldi. Hemen İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibi tarafından ameliyata alınan Elmennai, 2 saat süren ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Oldukça nadir rastlanılan bir vakayla karşılaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Albayrak “Kendilerine ulaştığında hastanın omuriliğinin etrafındaki E.coli denen bakteri, kana ve hatta idrara geçmişti. Zamanında müdahale etmeseydik, hasta kısa sürede septik şoka (kanda mikrop zehirlenmesi) girip kaybedilecekti. Öncelikle mikrop kapmış ve apseli bölgeyi temizleyerek antibiyotikle yıkadık; daha sonra omurilik zarındaki yırtığı tamir ederek beyin omurilik sıvısının kaçağını önledik. En sonunda da mikroskop altında yaptığımız cerrahi işlemle bel fıtığını çıkardık. Bahreynli hastamızın fizik tedavisi hâlen sürüyor ve uygun antibiyotik tedavisini alıyor” dedi.