Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykusuzluk problemi başedilmesi gereken en zor problemlerden biridir. Sağlık açısından zararlı olan uykusuzluk gün içerisinde aktif çalışmanıza engel olabilir ve sizi ruhsal olarak etkileyebilir. Amerikan askeri hizmetinin kullandığı ve sonuçlarının %96 başarılı sonuçlandığı, 120 saniyede uykuya dalmanıza yardımcı olacak bir teknik ortaya çıkarmıştır. Eğer bu tekniği altı hafta boyunca düzenli bir şekilde uygularsanız, uykusuzluğunuz ortadan kalkabilir.

Sadece iki dakika içinde uykuya dalmak için, askerlerin önerdiği bu yöntemi kullanarak zihninizi boşaltabilir ve uykusuzluğunuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Önemli olan adımları sırasıyla uygulamak:

1) Yüzünüzdeki tüm kasları gevşetin. (Çene, dil ve göz de buna dahil)

2) Omuzlarınızı serbest bırakın, her iki kolunuzun üst ve alt kısmını rahat bırakarak gevşetin.

3) Nefes alarak göğüs bölgenizin rahat olmasını sağlayın.

4) Bacaklarınızın üst ve alt kısımlarınızı gevşetin.

Bu adımları uygulamanız bir dakikayı geçmemeli ve uykuya dalmak için gereken süreye dahil edilmemeli. Saydığımız bu maddeleri zihninizde görselleştirerek uygulamanız gerektiği söyleniyor.

-Kendinizi etrafınızı saran masmavi bir gökyüzünün altında, sakin bir göl üzerinde bir kanoda uzandığınızı hayal edin.

-Başka bir seçenek ise, karanlık bir odada siyah bir hamak içinde kendinizi gizlice hayal edin.

-Son ve garip gelecek seçenek ise askeri tekniğin en çok uyguladığı yöntemlerden biri. "Düşünmeyin, düşünmeyin, düşünmeyin" ifadesini yaklaşık 10 saniye boyunca tekrarlamanız gerekiyor.

Bu tekniğin %96 oranında başarılı bir sonuca ulaştığı söylense de, herkeste farklı bir etki oluşturabilir. Özellikle İngitere'de her 10 kişiden dördü uykusuzluk çektiğini ve bu yöntemle mücadele ettikleri belirtildi.

Ulusal Uyku Vakfı'na göre ise Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %40'ı her ay en az birkaç kez uykuya dalmakta zorluk çektiğini bildiriyor.