Özellikle telefon kulaklıklarının büyük risk oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Özer ‘’Kulağınızı kürdan, anahtar, saç tokası, kalem gibi değişik materyallerle kaşımanız ve yaralamanız ortamda yerleşik bakterilerin cilde nüfuz etmesini kolaylaştıracak ve kaçınılmaz şekilde enfeksiyona yol açacaktır. Unutmayın kulağınıza taktığınız telefon kulaklıkları, koruma amaçlı kullandığınız sert plastik kulak tıkaçları hatta işitme cihazınızın silikon kalıbı tekrar tekrar kullanımlarda ya da başkaları ile ortak kullanımlarda benzeri enfeksiyonlara yol açabilir’’ dedi.
Başkasının kulaklığını kullanmayın
06.09.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özellikle yaz aylarında sık görülen dış kulak yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla havuz ve deniz sonrasında ortaya çıktığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bedri Özer, çok farkında olmasak da, günlük hayatta kullandığımız eşyaların da hastalığa yol açtığına dikkat çekti.
Etiketler : kulaklık,
579252 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/579252.aspx
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