Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle telefon kulaklıklarının büyük risk oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Özer ‘’Kulağınızı kürdan, anahtar, saç tokası, kalem gibi değişik materyallerle kaşımanız ve yaralamanız ortamda yerleşik bakterilerin cilde nüfuz etmesini kolaylaştıracak ve kaçınılmaz şekilde enfeksiyona yol açacaktır. Unutmayın kulağınıza taktığınız telefon kulaklıkları, koruma amaçlı kullandığınız sert plastik kulak tıkaçları hatta işitme cihazınızın silikon kalıbı tekrar tekrar kullanımlarda ya da başkaları ile ortak kullanımlarda benzeri enfeksiyonlara yol açabilir’’ dedi.