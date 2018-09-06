Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Böbrek Vakfı ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere eğitim verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Erk, özellikle çocuklar arasında artan obezite problemine karşı tedbir alınması için eğitimin okul çağında başlaması gerektiğini belirterek “Obeziteyle mücadele için bunu millî politika hâline getirmemiz şart. Türkiye’de tuzla mücadele edildiği gibi şekerle de mücadele edilmeli. Özellikle nişasta bazlı şekerler hastalığa davetiye çıkartarak obeziteye sebep oluyor” diye anlattı. AA