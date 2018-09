Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılından beri dünya çapında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. WHO, 1,4 milyar insanın yeterince hareket etmediğini bu yüzden ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkardığını bildirdi. WHO tarafından dünyanın 168 ülkesinde 1,9 milyon kişi üzerinde yapılan inceleme ve takipler sonucunda hazırlanan rapor, en temel fiziksel aktivitelerin bile yetersiz yapıldığını gözler önüne serdi.

Araştırma, İngiltere ve ABD gibi yüksek gelirli ülkelerde fiziksel olarak aktif olmayanların oranının yüzde 32’den, 15 yılda yüzde 37’ye yükseldiğini ortaya koydu. Öte yandan düşük gelirli ülkelerdeki fiziksel aktivite yapmayanların yüzde 16’da sabit kaldığını ortaya koyuldu. Düşük gelirli ülkelerin fiziksel aktivitede daha iyi olmasının sebebi ise vatandaşın işlerine yürüyerek veya toplu taşıma kullanarak gitmeleri. Uzmanlar yetişkinlerin haftada 150 dakika orta derece aerobik aktivite veya 75 dakika güçlü egzersiz yapmalarını tavsiye etti. Uzmanlar orta derece aerobik aktiviteler olarak, futbolu, hızlı yürümeyi, yüzmeyi, bisiklet sürmeyi, doğa yürüyüşünü ve takım sporlarını önerdi. Güçlü egzersizlere ise koşu, hızlı yüzme, jimnastik, dövüş sporları ve bisikletle yokuş çıkılmasını örnek gösterdiler. CENEVRE İHA