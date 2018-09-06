Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dar kıyafetlerin sebep olduğu olumsuz etkilerin sıcak yaz günlerinde daha da arttığını vurgulayan Prof. Dr. Gümürdülü bu kıyafetlerin reflünün yanı sıra, kan dolaşımını da zorlaştırdığına dikkati çekerek, Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü “Kan dolaşımının engellenmesi ise sindirim sistemi bozuklukları gibi problemlere yol açabilir. Özellikle kot gibi sert kumaşlar giymek bunu daha da artıyor. Ayrıca dar kıyafetlerden kaynaklanan akciğerler ve karın bölgesinde artan basınç, düzgün nefes almayı engelleyebilir. Zayıf solunum ise beyne oksijen gidişinde sıkıntı oluşturmaktadır” diye konuştu. İHA