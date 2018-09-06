Dar kıyafetlerin sebep olduğu olumsuz etkilerin sıcak yaz günlerinde daha da arttığını vurgulayan Prof. Dr. Gümürdülü bu kıyafetlerin reflünün yanı sıra, kan dolaşımını da zorlaştırdığına dikkati çekerek, Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü “Kan dolaşımının engellenmesi ise sindirim sistemi bozuklukları gibi problemlere yol açabilir. Özellikle kot gibi sert kumaşlar giymek bunu daha da artıyor. Ayrıca dar kıyafetlerden kaynaklanan akciğerler ve karın bölgesinde artan basınç, düzgün nefes almayı engelleyebilir. Zayıf solunum ise beyne oksijen gidişinde sıkıntı oluşturmaktadır” diye konuştu. İHA
Dar pantolon reflü yapıyor
06.09.2018 - 09:29 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, vücudu sıkıca saran, özellikle de mide ve karın bölgesine baskı yapan dar giysilerin başta reflü ve sindirim sistemi bozuklukları olmak üzere birçok hastalığı tetiklediğini söyledi.
Etiketler : reflü,dar pantolon,
579256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/579256.aspx
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