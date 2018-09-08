Evde başlanan diş fırçalama alışkanlığının okulda da sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Kökdemir, “Çocuğunuzun çantasına mutlaka diş fırçası ve macunu koyun. Okulda diş fırçalamaya sıcak bakmıyorsa, o zaman yemek sonrasında su içmesini veya ağzını çalkalamasını öğütleyin. Ayrıca çocuk kahvaltısını ister evde ister okulda yapsın evden çıkmadan önce mutlaka dişlerini fırçalasın” dedi.
Çantasında fırça ve macun seti olsun
08.09.2018 - 06:58 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okul çantaları hazırlanmaya başladı. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, okul çantalarına konulan kırtasiyelerin yanına diş fırçası ve macun setinin de eklenmesi gerektiğini söylüyor.
Etiketler : diş fırçası,
579503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/579503.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER