Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde başlanan diş fırçalama alışkanlığının okulda da sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Kökdemir, “Çocuğunuzun çantasına mutlaka diş fırçası ve macunu koyun. Okulda diş fırçalamaya sıcak bakmıyorsa, o zaman yemek sonrasında su içmesini veya ağzını çalkalamasını öğütleyin. Ayrıca çocuk kahvaltısını ister evde ister okulda yapsın evden çıkmadan önce mutlaka dişlerini fırçalasın” dedi.