Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cildin tabii güneş ışığından gelen ultraviyole radyasyonu ile karşılaşması sonucunda D vitamini üretebildiğini ifade eden Dr. Gündoğdu “Güneşin D vitamini üreten, tedavi edici ışınları camdan içeri süzülemezler. Yani evinizde veya arabanızda otururken deride D vitamini üretimi olmaz. Haftada en az 3 defa 5-15 dakika boyunca direkt güneş ışığına kol ve bacakların ya da yüzün, kolların ve ellerin maruz kalması sağlanmalıdır. Bununla birlikte daha esmer tenli insanlar, güneş kremi kullananlar veya yaşlılar güneş ışığına daha uzun süre ihtiyaç duyarlar” diye açıkladı.