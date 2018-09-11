Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde oturan 69 yaşındaki Ayşe Kuru, yıllardır diyabetle yaşıyordu. 6 ay önce sol yanağının iç bölgesinde yara çıktı. Başvurduğu hastanelerde bunun diyabetten kaynaklandığı söylendi. Bu süre içerisinde yaranın olduğu bölgede şişlik de oluşunca Kuru, konuşamaz ve yemek yiyemez duruma geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler ve biyopsi sonucu Kuru’nun sol yanağının iç kısmındaki 6 santimlik tümörün kanser olduğu belirlendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Doç. Dr. Levent Renda ile Plastik ve Rekonstrüktif Kliniği Başasistanı Uzman Dr. Asım Uslu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla tümör alındı. Kuru’nun tümör alınan bölgede oluşan çene kemiğindeki boşluk, plak yardımıyla sabitlenip uyluk bölümünden alınan kas dokusuyla desteklenerek kapatıldı. Bir ay içinde sağlığına kavuşan yaşlı kadın, rahatlıkla konuşabiliyor ve yemek yiyebiliyor.