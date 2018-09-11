Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul çantasının çok ağır olması ve uygun olmayan pozisyonlarda taşınması yüzünden omuz, boyun, sırt ve bel ağrılarının meydana gelebileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya, uzun süre yanlış ağırlık ve pozisyonda çanta taşımanın omurga hasarına yol açabileceğini ifade etti. Yalçınkaya “Sırt, bel ağrıları ve omurga problemleri, sadece sırt çantaları değil, çocuk ve gençlerin uzun süre omurganın kötü pozisyonunda bilgisayar, cep telefonu başında vakit geçirmeleri, uygun olmayan duruşta ders çalışmaları sebebiyle de oluşur” dedi.