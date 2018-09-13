Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar, mesai saatleri arasında tüketilen çayın, çalışan kişilerin zihinsel yetkinlikleri, iş motivasyonları ve stres seviyeleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

GÜNDE 7 FİNCANI GEÇMEYİN

Çayın içindeki faydalı maddelerin sağlık üzerinde olumlu etkilerine dikkat çeken Diyetisyen Hülya Çağatay Öke çay ve motivasyon üzerine yapılan araştırmalarda, işe verilen molalarda çay içenlerin tatlı gıdalar tüketenler ve su içenlerle karşılaştırıldığında, testlerde daha istekli ve başarılı olduğunun, ve problem çözme kabiliyetlerinin daha yüksek çıktığını söyledi. Öke “Ölçülü şekilde tüketildiğinde çayda bulunan kafein ve tein maddelerinin yaptığı bu olumlu etki, çalışanlarda çaya olan bağlılığın sebebi olarak görülebilir. Çayın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için günlük tüketimin 7 fincanla sınırlandırılması gerekir” dedi.