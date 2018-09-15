Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lenfoma ile ilgili bi-linçlendirme çalışmaları yapan Roche İlaç Türkiye, 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü dolayısıyla hastalığın belirtilerine dikkat çekti. Bir tür kan kanseri olan lenfoma, her organı tutabildiği için etkilediği organa göre belirtiler veriyor. Boyun, koltuk altı ve kasıklarda ağrısız olarak büyümüş lenf bezelerinin ele gelmesiyle kendini gösteren lenfomanın diğer yaygın belirtileri arasında nedeni açıklanamayan ateş, gece terlemesi, süreklilik gösteren yorgunluk hâli, nedeni anlaşılamayan kilo kaybı, deride kaşıntı ve döküntüler yer alıyor. 50-60 türü olan lenfoma için, tedavi kişiye özel olarak planlanıyor. Lenfoma, son yıllarda hedefli ilaçların tedaviye katılması ile iyileşme oranlarının yüksek olduğu bir hastalık hâline geldi.