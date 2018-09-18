Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Huzursuz bacak sendromu, toplumda her 100 kişiden birinde görülüyor. Yaş 60’ı geçince bu oran 100 kişiden 20’ye çıkıyor. Bu problemle yaşayan kişiler de bunun bir hastalık olduğunu bilmediği için tedavi alamıyor ve derin bir uykuya hasret şekilde hayatını sürdürüyor. Huzursuz bacak sendromunun özellikle geceleri yatağa yattıktan sonra baldır ve ayaklarda hatta bazen kollarda uyuşma, karıncalanma, uyuşukluk, yanma, iğnelenme, ağrı ile kendini gösteren nörolojik bir hastalık olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, “Yaşla birlikte görülme sıklığı artan huzursuz bacak sendromu, şeker yüksekliği, kansızlık ve demir eksikliği, antidepresan ve mide koruyucular gibi bazı ilaçların kullanımıyla tetiklenebiliyor” dedi.



GENETİK OLABİLİR

Genç yaşlarda ortaya çıkan huzursuz bacak sendromunun genetik geçişli olabileceğini söyleyen Dr. Yazman, “Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birçoğu uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketlerinden şikâyet ederler. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Şikâyetler, hareketle birlikte de zaman içinde azalır. Bu yüzden bacaklarda huzursuzluk, uyuşma, yanma, ağrı hissedildiğinde, hastalar yataktan kalkıp ev içinde yürüyüş yapmak zorunda kalırlar” diye konuştu.

Yürüyüşle huzursuz bacak şikâyetlerinin hafiflediğini hatırlatan Dr.Yazman, şeker yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan polinöropatide, uyuşukluk ve yanma şikâyetlerinin hareketle de değişmediğini ifade etti.

Çayı kahveyi azaltın

Hastaların büyük bir kısmında sebebi tam olarak bulunamayan bu rahatsızlığa; demir eksikliği, ileri evre böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, parkinson hastalığı, sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi, bacaklarda dolaşım bozukluğu ve varis, tiroit bezinin az çalışması ya da çalışmaması, ağır metal toksinlerine maruz kalmak, bazı hormonal hastalıklar ve hamilelik sebep olabiliyor. Bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı sara ilaçları, antihistaminik içeren soğuk algınlığı ilaçları ve nifedipin içeren tansiyon ilaçları huzursuz bacak sendromu belirtilerini kötüleştirebiliyor. Bu sebeple hastalar bu grup ilaçları doktoruna danışmadan kullanmamalıdır. Ayrıca aşırı çay, kahve ve sigara da huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor.

Eksik vitaminlerin yerine konması şart

Huzursuz bacak sendromu şüphesiyle hekime başvuran hastaya birtakım testlerle teşhis konuluyor. Serum ferritin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, magnezyum, vitamin B12 ve folik asit düzeylerine bakılıyor. Huzursuz bacak sendromlu hastaların üçte birinde nöropati çıktığı için mutlaka EMG çekilmesi gerekiyor. Hastalara ilaç tedavisinin dışında destek olarak demir, magnezyum ve folik asit de veriliyor.