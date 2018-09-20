Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kurt Mutlu, alzheimer riskini azaltan “beyine dost” yiyecekleri anlattı:

BALIK-BALIK YAĞI -DENİZ ÜRÜNLERİ: Özellikle balık ve deniz ürünlerinde bulunan omega 3 yağ asitleri hafızaya olumlu katkılar yapar. Haftada 2 kez 350 gram balık tüketimi ihtiyacı karşılar..

CEVİZ-FINDIK: Sert kabuklu kuruyemişler, içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri, demir, çinko, fosfor gibi minerallerle bilişsel işlevlerin gerçekleşmesi ve beyin sağlığı açısından önemli rol oynar. Bunların tüketimi yaşa bağlı beyin işlevlerinin gerilemesini önler.

YULAF: Triptofan amino asidi, beynin odaklanmasından sorumlu aracıların yapımında kullanılan bir maddedir. Günde 500 mg kadar alınması odaklanmayı artırır. Yulaf hem triptofandan zengin hem de iyi bir tam tahıl kaynağıdır. Yulafta ayrıca demir, magnezyum, potasyum mineralleri vardır. Kan şekeri düzeylerini kontrol eder.

MUZ: Bol miktarda triptofan ve potasyum içeren muz, beyin fonksiyonları için tercih edilmesi gereken bir besindir.

KAKAO: Çikolatanın da ham maddesi olan kakao, beyin için çok iyi bir uyarıcıdır. Beyin çalışmasını arttıran bir besin öğesidir. Güçlü antioksidan özelliklerinin yanı sıra kafein gibi odaklanmaya yardımcı olan doğal uyarıcılar içerir. Günde 2 yemek kaşığı kakaonun değişik gıdaların içerisinde veya 30 gram bitter çikolata yenilerek alınması beyin fonksiyonlarınız için olumlu gelişmeler sağlar.

ZEYTİNYAĞI: Zeytin ve zeytinyağında yüksek oranda bulunan omega 9 yağ asiti kalp damar sağlığı başta olmak üzere, üreme, sindirim sistemi, beyin gelişimini olumlu etkiler.

SU: Yetersiz su tüketimi vücutta toksinlerin birikimine yol açar. Vücutta belirli bir seviyeye ulaşan toksinler, beyin hücrelerine zarar verir. Günlük 10 bardak (yaklaşık 2 litre) su tüketmek gerekir.