Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda okul öncesi dönemde olan ancak bir şekilde idare edilen bazı problemlerin okul hayatı ile birlikte gün yüzüne çıkabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ayık “Özellikle sınıf içerisinde oturmakta, sınıf kurallarına uyumda problem yaşama ile kendini gösteren hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar okul uyumsuzluğu ile karıştırılmamalı” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ayık, hastalığın belirtilerini “DEHB’li çocuklarda dikkat eksikliği, derse odaklanma ve dikkatin sürdürülmesinde problem, unutkanlık, eşya kaybetme, gürültü, kalabalık gibi dış uyaranlarla dikkatin çabuk dağılması, kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünme, dikkatsiz hatalar yapma, ders sırasında konuşma, sınıfta oturmakta güçlük çekme, sürekli yerinden kalkma isteği, sonucunu düşünmeden yapılan hareketler, sabırsızlık ve lafa dalma tipik belirtilerdir” diye açıkladı.