Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaşlılarda sık görülen kanserlerden lösemi ve lenfomalar, kansızlık ve kansızlığa bağlı olarak gelişen yorgunluk, güçsüzlük, çarpıntı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle kemik iliği kanseri olan KLL (Kronik Lenfositer Lösemi) nin çok ileri evrelere kadar özel bir belirti vermediğini söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Aylı, “Bu tür lösemiler genellikle başka bir şikâyetle doktora giden hastaya yapılan kan tetkiki sonucunda tesadüfen yakalanır. Bu yüzden yaşlılara arada bir kan tetkiki yaptırılmalıdır” dedi.



EN SIK GÖRÜLEN KAN KANSERİ

5. Hematolojik Onkoloji Derneği Kongresi’nde konuştuğumuz Prof. Dr. Aylı, hastalığın daha çok 60-65 yaşından sonra görüldüğünü ancak 50 yaş altında da ortaya çıkabileceğini söyledi. KLL’nin normalde vücut savunmasında rol oynayan kan hücrelerinin kemik iliği, kan ve lenf düğümlerinde kontrolsüz ve anormal sayıda artmasıyla geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Aylı, “Anormal sayıya ulaşan bu lösemi hücreleri normal hücrelerin yapılmasına engel olur ve hastalık belirtileri ortaya çıkar” diye anlattı.

GÜNDE 3 TABLETLE KANSER TEDAVİSİ

Kanser tedavisinde “akıllı ilaçlar” çığır açıyor. KLL (Kronik Lenfositer Lösemi) tedavisi için geliştirilen ve günde 1 defa ağızdan hap olarak alınan yeni “akıllı ilaç” hastalığın bütün belirtilerini ortadan kaldırıyor. Yeni molekül, KLL’nin kaynağı olan bir proteini bloke ederek kanserli hücrelerin çoğalmasını ve yayılmasını engelliyor.



KLL ARTIK KRONİK BİR HASTALIK

Dünyada 2013 yılında onay alan ve geçtiğimiz yıl ülkemizde de piyasaya verilen hedefe yönelik molekül sayesinde daha önceki tedavilerle ileri evrede 1-2 yıl olan genel sağ kalım süresinin uzadığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Sayınalp, “Daha önce kemoterapi ajanları ile yapılan tedavi özellikle yaşlı hastaları zorluyordu. Yandaş hastalıkların yanı sıra kemoterapinin olumsuz etkilerini de yaşamak zorunda kalan yaşlılar bu duruma kolay tolere edemiyordu. Bu hastalığın tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan akıllı molekül, hastalığı ortadan kaldırmıyor ancak belirtilerini tedavi ederek hastanın günlük hayatını normal şekilde sürdürmesini sağlıyor. Hastalık tıpkı diyabet ya da hipertansiyon gibi kronikleşiyor. Günde 1 defa 3 tablet olarak alınan ilaçla yapılan çalışmaların ilk 5 yıllık sonuçları Amerikan Kanser Derneği’nin yıllık kongresinde açıklandı. Sonuçlara göre hastaların yüzde 80’i halen hayatta. Bu sağ kalım süresinin daha da uzaması bekleniyor” dedi. Prof. Dr. Sayınalp, yaşlı, genetik bozukluğu ve eşlik eden hastalıkları olan hastaların ilacı ilk tedavi olarak kullanabildiklerini söyledi.

Belirtiler yaşlılıkla karışabilir

Yavaş ilerleyen bu kanserin neredeyse yarısının başka bir sebeple doktora giden hastada tesadüfen ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Meltem Aylı, “Hastalık kan sayımında anormalliklerin görülmesi üzerine tesadüfi olarak teşhise diliyor. Hastaların yüzde 60 kadarı halsizlik, yorgunluk, lenf bezlerinde büyüme, kansızlık, kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkan eforla birlikte oluşan nefes darlığı, çarpıntı gibi çoğunlukla yaşlılığa bağlanan ve hastalığa özel olmayan belirtilerle kendini gösterir. Hastalığın çok daha ileri dönemlerinde ise dalak büyüklüğü, karaciğer büyüklüğü gibi organ büyüklükleri ve bunlara bağlı karın içi belirtiler yani iştahsızlık, erken doyma, karın ağrıları gibi görülür” dedi.

Hâlsizlik önemli işaret

Kronik Lenfositer Löseminin en sık rastlanan belirtileri şöyle sıralanıyor:

∂ İştahsızlık ve erken doyma

∂ Sebepsiz kilo kaybı

∂ Gece terlemeleri

∂ Özellikle günlük aktivitelerde hâlsizlik

∂ Nefes darlığı

∂ Boyun, koltuk altı, ya da kasıklardaki lenf bezlerinde büyüme

∂ Sık sık soğuk algınlığı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonları geçirmek

∂ Sebebi açıklanamayan

karın ağrıları