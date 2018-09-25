Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Eylül bütün dünyada solunum sistemi hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla “Akciğer Günü” olarak değerlendiriliyor. Dünya Akciğer Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Bayram, herkesin “temiz hava soluma hakkı” olduğunu vurgulayarak, “Sağlıksız hava solumak dünya genelinde önemli bir problem. Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı soluyor. 1 milyar insan da tütün dumanına maruz kalıyor. Pasif duman maruziyeti de ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Öyle ki, 1964’ten beri sigara içmeyen yaklaşık 2,5 milyon insan, pasif sigara dumanına maruz kalarak hayatını kaybetti. Türkiye’de hava kirliliği yüzünden ölümler, trafik kazası sebebiyle ölümlerden yaklaşık 2 kat fazla” dedi.