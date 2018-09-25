25 Eylül bütün dünyada solunum sistemi hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla “Akciğer Günü” olarak değerlendiriliyor. Dünya Akciğer Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Bayram, herkesin “temiz hava soluma hakkı” olduğunu vurgulayarak, “Sağlıksız hava solumak dünya genelinde önemli bir problem. Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı soluyor. 1 milyar insan da tütün dumanına maruz kalıyor. Pasif duman maruziyeti de ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Öyle ki, 1964’ten beri sigara içmeyen yaklaşık 2,5 milyon insan, pasif sigara dumanına maruz kalarak hayatını kaybetti. Türkiye’de hava kirliliği yüzünden ölümler, trafik kazası sebebiyle ölümlerden yaklaşık 2 kat fazla” dedi.
Kirli hava trafik kazasından daha fazla öldürüyor!sa
25.09.2018 - 06:46 | Son Güncelleme: 25.09.2018 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akciğere bağlı hastalıkların dünya genelinde hastaneye yatışların yüzde 13’ünü, ölümlerin ise yüzde 11’ini oluşturduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, tütün ve tütün ürünlerinin yüksek oranda tüketilmesi sebebiyle Türk insanının akciğer hastalıkları açısından risk altında olduğunu söyledi.
Etiketler : kirli hava,
581828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/581828.aspx
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