Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebeğin anne karnında bulunduğu dönem de dahil olmak üzere hayatın ilk 1000 gününün son derece önemli olduğunu söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli “Anne adayının doğru ya da yanlış beslenmesi bile çocuğun daha sonraki yaşamında kilosunu etkiler. Anne adayının hamilelik sırasında da bebeğini sağlıklı beslemesi gerekir” dedi. Tuz ve şekerin obezitedeki önemine dikkat çeken Dr. Güllüelli, “Çocuklarımıza 1 yaşına kadar tuz ve şeker vermemiz gerekiyor. Daha sonra da bu maddeleri aşırı tüketmelerini engellemeliyiz. Bunun dışında özellikle fast food yiyeceklerin ödül olarak verilmemesi, daha sonraki beslenme alışkanlıklarının doğru gelişmesi için önemlidir” dedi.