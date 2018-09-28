Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık hizmetleri tıpkı güvenlik gibi devletin sürekli vermekle yükümlü olduğu hizmetler arasında yer alır ve dolayısıyla hafta sonları da faaliyetlerine devam eder. Fakat hafta sonu verilen hizmetler yalnızca acil durumlarla sınırlıdır. Doğum, yaralanma, travma, bulaşıcı bir hastalığa yakalanma vb. durumlarda hafta sonlarında da devlet hastanelerinden yardım almak mümkündür.



Devlet Hastanesi mesai saatleri

Ülkemizde faaliyet gösteren çoğu devlet hastanesi hafta içi yani yalnızca iş günlerinde hizmet vermekte ve mesaisine 09:00’da başlayıp 16:00’a kadar devam etmektedir. Fakat bu durum her hastaneyi kapsamamaktadır ve hastaneler kendi mesai saatlerini belirlemek konusunda özgür bırakılmıştır. Dolayısıyla çeşitli hastanelerden hizmet almak isteyen vatandaşların daha uzun mesai saatlerinden yararlanma imkanı olabileceği gibi hafta sonlarında da hizmet alma olanağı vardır.

Hastaneler saat kaçta açılıyor?

Çoğu devlet hastanesi sabah saat 09:00 itibariyle açılmaktadır.

Hastaneler saat kaçta kapanıyor?

Çoğu devlet hastanesi akşam saat 16:00’da kapanmaktadır.

Hastane öğle arası saat kaçta mola veriyor?

Devlet hastaneleri genel olarak 12:30 ile 13:30 arasında öğle molası vermektedir.

Hastaneler bayramda açık mı?

Acil servis hizmetleri hariç olmak üzere diğer devlet hastanesi hizmetlerinden bayramda yararlanılması mümkün değildir.

Hafta sonu randevu alınır mı?

Yukarıda da değinildiği gibi hafta sonu yararlanılabilen sağlık hizmetleri yalnızca acil olmasıyla kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla aciliyeti olan bir durumun önceden tahmin edilebilmesi mümkün değildir ve buna uygun olarak hafta sonu yararlanılacak sağlık hizmetleri için de randevu alınmasına gerek yoktur.Hafta Sonu



Devlet Hastaneleri Ücret alır mı?



Hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da devlet hastanelerinin tümü ücretsizdir. Fakat sağlık sigortası olmayan vatandaşların tıpkı hafta içi olduğu gibi tedavi ücreti ödemesi gerekir. Yani hafta içi ile hafta sonu arasında ücret tarifesi açısından bir fark yoktur.