Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun iş hayatı, stres ve günlük koşuşturma içerisindeyken hızlı yemek durumunda kalabiliyoruz. Bu da zaman zaman kalorisi yüksek, yağlı, şekerli ve tuzlu yiyecekler tüketmemize sebep olabiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 15 yaş ve üstü bireylerin yüzde 33,7’si obez olarak niteleniyor. Türkiye’de her yıl 125 bin kişi kalp damar hastalığından hayatını kaybediyor. Kalp damar rahatsızlıklarının önemli bir nedeni de beslenme. Sağlıklı beslenme kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Bu yüzden Philips, Dünya Kalp Günü’nde Dünya Kalp Federasyonu ile birlikte herkesi kalp sağlığını korumak için kişisel bir söz vermeye davet ediyor. Kalp sözü, kalp sağlığımızda güçlü bir farklılık oluşturacak küçük bir hayat tarzı değişikliği olarak nitelendiriliyor. Örneğin; sağlıklı, dengeli beslenerek, günde 30 dakika egzersiz yaparak ya da sigarayı bırakarak kalp damar hastalığı riski azaltılabiliyor. Sağlıklı yemek ve yemek pişirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştiriyor…

Philips Mutfak Aletleri, evde besleyici ve lezzetli yemekler hazırlamayı kolaylaştırarak dengeli beslenmeye yardımcı oluyor. Lezzetli ve sağlıklı yemekleri çok az yağ kullanarak, hatta hiç yağ kullanmadan hızlı ve kolay pişirmek üzere tasarlanan Philips’in yeni ürünü Airfryer XXL, yiyeceklerin sahip oldukları fazla yağı da çıkartarak süzmenize imkan sağlıyor. Philips Airfryer XXL ile yapılan yemeklerle kişisel kalp sözünüzü tutabilir; kalp sağlığınızı korurken lezzetli kızartmalar hazırlayabilirsiniz.

Taze sıkılmış, bol vitaminli meyve suları için ise Philips Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı, yavaş sıkım teknolojisi ile meyve ve sebzeleri lifleri ile birlikte sıkarak, içerisinde yer alan A ve C vitaminlerini korumaya yardımcı oluyor.

Ev yapımı yemekle, daha az yağlı, sağlıklı ve dengeli beslenmenin kalp sağlığının anahtarı olduğunu söyleyen Philips Kişisel Sağlık İş Birimi Yöneticisi Roy Jakobs “Dünya Kalp Federasyonu’nun 2018 yılındaki Dünya Sağlık Günü’nde önemi gittikçe artan bu kalp damar hastalığı risk faktörü hakkında farkındalık oluşturmak konusundaki çabalarına bu yüzden tam destek veriyoruz” dedi.

Philips Türkiye Kişisel Sağlık Genel Müdürü Milena Elmasoğlu ise; Kalp sağlığının öneminin farkındayız ve yeme - içme alışkanlıklarımızı sağlıklı kalplerin sayısını artırmakta en önemli araç olarak görüyoruz” dedi.