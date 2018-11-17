Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



2018- 2023 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı kapsamında yeni eylem planları devreye sokan Bakanlık, gençlere verdikleri eğitimlerle de sigara ile mücadelesini sürdürüyor. 15 yaş ve üzeri nüfusun her gün ve veya aralıklarla tütün kullanımı geçen yıl yüzde 31 seviyelerine ulaştı. Bakanlık, bu anlamda sigara kullanımının azaltılması ve pasif içiciliğin engellenmesi için denetim faaliyetlerini iller arası çapraz denetim uygulaması ile güçlendirdi. Çapraz denetimlerdeki ihlal tespit oranları rutin denetimlerle göre yaklaşık 6 kat arttı. Sigarayı bırakmak isteyenlere 7 gün 24 saat hizmet veren ve günlük ortalama 4 bin çağrı karşılayan “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” ile bu yıl her 5 kişiden birinin sigarayı bırakması sağlandı. Ücretsiz ilaç imkânından ise şimdiye kadar 893 bin vatandaş faydalandı. Bakanlık Tütün Kontrol Eylem Planı kapsamında, 2019 yılında 13-15 yaş grubunda tütün ürünü kullanım sıklığını yüzde 8’den yüzde 7’ye; 15 ve üzeri yaş grubunda yüzde 31,6’dan yüzde 29’a düşürmeyi hedefliyor.