Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

KATAR DOHA



Amerika Arkansas Üniversitesinde çalıştığı dönemde çocuk kalp ritim problemlerini radyasyonsuz tedavi eden yeni bir yöntem geliştiren Prof. Dr. Tuzcu, Türkiye’deki çalışmalarının ardından, dünyanın önemli merkezlerinde görev yapan ve her biri kendi alanında bilimsel başarı kazanmış doktorları kadrosunda toplayan Sidra Medicine’ın “Kalp Elektrofizyoloji” bölümünü kurmak üzere davet edildi. Aynı zamanda Prof. Dr. Tuzcu, Medipol Üniversitesi Hastanesi çocuk kardiyolojisindeki çalışmalarına da devam edecek.



KADIN VE ÇOCUĞA ÖZEL HASTANE

Katar Emîri’nin annesi Sheikha Moza bint Nasser himayesinde, Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Geliştirme Derneği tarafından kurulan Sidra Medicine, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ihtişamlı bir törenle hizmete açıldı. Özellikle kadın ve çocuk hastalıkları üzerine yoğunlaşan hastane, Katar’ın yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde daha önce ulaşılması çok güç olan sağlık hizmetlerini yerine getirerek bölgenin gün geçtikçe artan çocuk doktoru ve kadın doğum uzmanı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.



DONDURARAK TEDAVİ

Hastanenin tek Türk doktoru olan Prof. Dr. Tuzcu, çocuklarda bayılma ve ani ölümle sonuçlanan ritim bozukluklarını kendi geliştirdiği radyasyonsuz “dondurma yöntemi” ile tedavi ediyor. Doğumsal kalp hastalıklarının Orta Doğu’da sık görüldüğünü ve çocuklarda önemli bir ölüm sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Tuzcu “Çocuklarda kalp ritim problemlerini teşhis ve tedavi eden ihtisas merkezleri dünyada da sınırlı sayıda. Amerika ve Türkiye’de yaptığımız çalışmaların ışığında Türk tıbbındaki gelişmeleri buradaki hastaneye aktaracağız. Türkiye adına da gurur verici bir durum bu” dedi. Prof. Dr. Tuzcu’nun geliştirdiği teknik, sayılı merkezlerde uygulanıyor.

GENETİK HASTALIKLARI ARAŞTIRIYORLAR

Kadın, çocuk ve gençlere sağlık hizmeti veren bir sağlık eğitim ve araştırma merkezi olarak tasarlanan Sidra Mecidine, bu özelliği ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın geniş kapsamlı tek sağlık kuruluşu. Eğitim ve tedavi hizmetlerini yürütmek için dünyanın her yerinden başarılı isimleri transfer ettiklerini söyleyen Tıbbi Direktör Dr. Abdulla El Kaabi, hastanede 95’in üzerinde farklı ülkeden 4 binin üzerinde, alanında uzman klinik ve destek personelinin görev yaptığına dikkat çekti. Genetik hastalıkların yaygın olduğu Katar’da hastalıkların teşhisi için genetik yapının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Genetik Laboratuvarının yöneticisi Dr. Khalid Fakhro ise “Gelişmiş bir teknolojiye sahip Sidra Medicine, Katar Biobank’la iş birliği yaparak anne ve çocuk hastalıklarda ihtiyaç duyulan kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük ediyor” dedi.