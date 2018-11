Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Araştırma sonuçlarına göre, bebeği erken dünyaya gelen anne babalar bu durumun suçlusunun kendisi olduğunu düşünüyor. Prematüre bebek sahibi anne babaların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten El Bebek Gül Bebek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Okay “Erken doğuma sebep olabilecek çok fazla sebep olmasına rağmen özellikle anneler bu durumdan dolayı kendini suçluyor ve yetersiz görüyor. Her 10 prematüre annesinden 8’i kendini suçlu hissediyor” dedi. El Bebek Gül Bebek Derneğinin bu yıl sosyal sorumluluk proje kapsamını geliştirerek Prima’nın da desteği ile anne babalara eğitim seminerleri vermek üzere Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu kurduğunu belirten Okay, sosyal medyada #PrematüreGücü etiketiyle yapılan paylaşımların fona destek sağlayacağını söyledi.