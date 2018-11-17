Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kansere bağlı ölümlerin yüzde 20’sinin akciğer kanseri sebebiyle meydana geldiğini söyleyen Bezmiâlem Dragos Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatmanur Okyaltırık, sigaranın akciğer kanserindeki en önemli etken olduğunu belirterek, “Sigara içenlerde akciğer kanseri, içmeyenlere göre 25 ila 30 kat, pasif sigara maruziyetinde ise 3 -4 kat daha fazla ortaya çıkıyor. Sigara kullanım yoğunluğu ve süresinin artması, kanser riskini artırıyor. Sigara bırakıldıktan sonra ise kanser riski zamanla azalıyor” dedi. Akciğer kanserinin başlıca belirtilerinin öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve balgamda kan görülmesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Okyaltırık, “55 yaşın üstünde olan, 20 yıldan fazla sigara içen veya ailesinde kanser hikâyesi olan kişiler herhangi bir şikâyeti olmasa da, akciğer kanseri açısından bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir” diye konuştu.