Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kerevizin enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede etkili bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen Dr. Sinan Akkurt, ayrıca kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu olduğunu söyledi. Dr. Akkurt, yaygın bir durum olan, sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları-seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kerevizin önemli bir yardımcı olduğunu belirtti.