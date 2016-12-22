Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphesiz ki bu sözler siyah-beyazlı taraftarları hayli heyecanlandıracak cinstendi. Forvet arayışları süren Orman Alman golcü için, “Mario Beşiktaş ile çok özdeşleşti. Beşiktaş’tan gidip bir yerde mutlu olmak kolay kolay mümkün olamaz. Beşiktaş güzel bir ailedir. Mario çok sevdiğim bir insan. Girişim yok ama belki döner. Güvenliğe çok takmış vaziyette. Ne zaman Gomez’in ismi geçse Türkiye’de bir şey oluyor. İnşallah döner” diyerek yeşil ışık yakarken Sosa’nın dönme ihtimalinin ise bulunmadığını belirtti.



Bizi aşağıya çekmek istiyorlar

“Transfer olacak. Hem hücum hattına, hem de defans hattına takviye yapacağız” diyen Orman, “UEFA ile yapmış olduğumuz anlaşma var. Bunlar göz ardı edilmemeli. Dolar 3.5 TL’yi geçti. Türkiye’deki bu son olaylar yurt dışından gelecek insanlar için işimizi daha da zorlaştırıyor” sözlerini kullandı. Beşiktaş’ın kayırıldığı spekülasyonlarına sert çıkan başkan, “4.5 yıldır başkanım. Yıldırım Demirören de 4.5 yıldır başkan. Bu dönemde G.Saray 3, F.Bahçe 1 kere şampiyon olmuş. Biz ise yeni olduk. Kim kayrılıyor. Beşiktaş başarılı olduğu zaman aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bunu yapan da rakip takımların yöneticileri” siteminde bulundu.



- 15. haftada lider Başakşehir olduğuna göre en iyi futbolu onlar oynuyor. Sonra da biz. Osmanlıspor ve Konyaspor iyi oynuyor.

- Aboubakar çok iyi çocuk, İkinci yarıda performansının artacağını düşünüyorum.

- Şenol Güneş’i çok seviyoruz. Çok düzgün bir karakter. Çalışkan bir isim. Çok şey öğreniyorum onunla birlikte çalışarak.

- Beşiktaş’ta yapmak istediklerimin daha yarısını yapamadım. Zaman yetmedi. Türkiye’de ve Avrupa’da futbol takımı almak istiyoruz. Taraftar sayımızı artırmak istiyoruz.



TERÖRÜN DIŞ BAĞLANTILARI VAR

Haçlı seferi

“Terör olaylarında görüyorsunuz, haçlı seferleri gibi geliyorlar. Yabancı bağlantı olmadan, bunların olacağını düşünmüyorum. Olimpiyatlara da Türkiye aday oluyor, aday olmasını doğru bulmuyorum, çünkü vermeyecekler bize, vermeyecekler...”



‘Rakitsky olabilir’

“İzledim kendisini. Olabilir, neden olmasın. Rakitsy çok beğendiğimiz bir oyuncu. Mali koşullarla alakalı. Devre arasında olabilir, sezon sonunda olabilir. Ben de izliyorum, bir ekibimiz var onlar da izliyor. 2 transfer yapacağız. Hem ofansif, hem defansif anlamda transfer yapacağız. 3. transfer belli değil...”



Ukrayna Milli Takımı ve Shakhtar Donetsk stoperi... 1.80 metre boyunda, 27 yaşında... Fikret Orman futbolcuyu Shakhtar’ın Sevilla ile oynadığı maçta izlemiş ve çok beğenmişti.



Borç 330 milyon dolar Demirören hediye edemiyor ki!

“Beşiktaş’ın borcu hiçbir zaman sıfıra inmez. Geldiğimizde bütçe 70-80 milyon dolardı. Şimdi 200 milyon bütçeye çıktık, borçlarımız 330 milyon dolar seviyesinde. Amacımız bütçeyi 350 milyon dolara çıkarıp, borç seviyesini 150’ye çekmek. Sayın Demirören’e olan borç beni rahatsız etmiyor, onu etmesi lazım. Bizim borcumuz TL ile, dolar arttıkça borç eriyor. Yapılandıralım dedim kendisine. Federasyon başkanı, borcu bağışladım dese, “Beşiktaş’a destek veriyor” diyecekler. Problemli bir durum...”



İSRAİL TAKIMI ZORLU

UEFA’da yarı final oynamalıyız

“Dinamo Kiev maçının hakemi kural hatası yapmadığı için bir başvurumuz yok, yaptığı hakem hatası. Bizi biçecekler dedim maç başlayınca. Penaltı verecek, kırmızı görebiliriz demiştim. Hakem ile alakalı şeyi görüyorum. Çok maç seyreden insanlar bunu hissediyor. İsrail takımı zorlu. Brugge’ü kurada çektiğimiz zaman sevinmiştik, elendik. Beşiktaş bu sene yarı final oynamalı diye düşünüyorum...”



- 30 senede üç büyükler haricinde sadece Bursaspor şampiyon olmuş. Bu sayı artmalı ki marka değerimiz artsın.

- Kulüpler satın alıp, oynatamadığımız oyuncuları oynatmak lazım. Avrupa’da da kulüp baktık ama, Türkiye’de başlamak istiyoruz.

- İspanya Ligi izlenmez oldu. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid hep şampiyon... İnsanlar bıktı artık.

- Trabzonspor’daki bütün şampiyonluklarda Şenol Güneş var. Stada onun adının verilmesi için Cumhurbaşkanımız beni aradı ve ‘Şenol Güneş’in adını vereceğiz’ dedi. Hocanın bir talebi olmadı.

