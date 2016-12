Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ - Pazar günü Ankara’nın soğuk havasında buz kesen Galatasaray, dün yine iç titren bir kış gecesinde TT Arena’da Tuzlaspor’u ağırladı. Türkiye Kupası E Grubu’nda oynadığı iki maçtan galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, 2. Lig temsilcisi karşısında uzatmada güldü: 21. İddialı bir kadroyla sahaya çıkan G.Saray ilk tehlikeyi 3. dakikada oluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hamit, topu filelere yollamayı başaramadı. Cimbom bu pozisyondan sonra oyunda uzun süre organize olmakta zorlandı ve Bruma’nın bireysel çabalarıyla topu karşı kaleye götürmeye çalıştı. İlk yarının son bölümünde G.Saray biraz olsun kıpırdanırken, yine başrolde Bruma vardı. Portekizlinin ceza sahası üstünden dönüp yaptığı vuruş direkten döndü.



Savruk hücumlar

Golsüz tamamlanan ilk bölümün ardından ikinci yarıda bir an önce gol bulmak isteyen G.Saray 51’de Bruma ile yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-kırmızılıların savruk hücumları dönüşte Tuzlaspor’un da tehlike oluşturmasına sebep oldu. 55’te Kıvanç’ın şutunu kaleci Cenk çıkarırken, 57’de Ozan’ın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta Semih araya girdi.



Semih Kaya faktörü

Son yarım saatlik dilime girildiğinde iki taraf da oyun disiplininden kopup, orta bölümde açıklar verirken 68’de rakip hücum halindeyken kapılan topu, Cimbom golle sonuçlandırdı. Sabri ceza sahasının sağ bölümünden sağ ayak dışıyla uzak köşeye müthiş bıraktı: 1-0. Bu gole cevap 75’te geldi. Hızlı gelişen Tuzla atağında Sadık sağdan içeri çevirdi, Sabri uzaklaştırmak isterken Ozan’ın önüne bıraktı, genç oyuncu da bu ikramı geri çevirmedi: 1-1. Uzatmada Semih Kaya devreye girdi. Gençler önünde beraberliği getiren Cimbom’un stoperi on sekizde Okan tarafından düşürüldü. Penaltıyı kullanan Josue skoru ilan etti: 2-1



Yakıştı mı sana Sabri?

Tuzlaspor hocası Aydın Kaldırım, bir pozisyon sonrası hakemin kararına itiraz etti. Bunu gören Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu hayli sinirlenip 39 yaşındaki rakip hocanın yanına gelerek tehdit içeren sözler sarf etti.



Yan hakem sakatlandı

Karşılaşmanın yardımcı hakemlerinden Arkın Akyol bir pozisyonu takip için depar atarken sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Adalesinde yırtık olan Akyol’un yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün girdi.



Riekerink: Kötüydük

G.Saray Teknik Direktörü Olde Riekerink, “Kötü bir performans sergiledik. Herkes formda olursa orta sahamız iyi. Ara transferde orta sahadan daha öncelikli pozisyonlarımız var” açıklaması yaptı.