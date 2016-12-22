Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acılı günler yaşadığımız şu dönemde spor farklı bir misyon ve vizyon edinmiş durumda. Birlik ve beraberliğin en güzel sergilendiği ortam şu anda futbol. Vodafone Arena yakınında yaşanan hain saldırının ardından renk ayrımını renkleri bir kenara bırakıp kırmızı-beyaz Türk bayrağı altında buluşan, omuz omuza veren camialar şimdi de Yıldızlar Karması’nda buluşuyor.



Erdoğan da katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyonda Süper Lig temsilcilerinden bir yerli bir yabancı oyuncu kulübünü temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı organizasyonda şimdiden 45 bin bilet satıldı. Maçın sponsorlar dahil elde edilen 35 milyon liralık geliri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.



Yerliler: Bekir Yılmaz, Soner Aydoğdu, Gökay İravul, Serdar Özkan, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Harun Tekin, Mehmet Akyüz, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Elyasa, Ahmet Çalık, Selçuk Şahin, Mahmut Akan, Turgut Doğan Şahin, Ömer Ali Şahiner, Erdal Kılıçarslan, Onur Kıvrak, Mehmet Ekici ve Burak Yılmaz.



Yabancılar: Samuel Eto’o, Ousmane Viera, Nguemo, Abdouloaye Ba, Rajo Rotman, Musa Muhammed, Fabri, Adriano, Kweuke, Josef de Souza, Wesley Sneijder, Bruno Mota, Andre Poko, Shala, Vukovic, Lukas Szukala