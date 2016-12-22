Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu rövanş maçında konuk ettiği Hercules takımını 7-0'lık skorla mağlup etti. Deplasmandaki ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalan Barça, bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı. Nou Camp'ta oynanan rövanş maçında Barcelona'ya tarihi farkı ve turu getiren isimlerin başında Arda Turan geldi.

Barcelona, 3. lig ekibi önünde ilk golü 37. dakikada Lucas Digne ile buldu. 45. dakikada Arda Turan'ın yaptırdığı penaltıyı Ivan Rakitic gole çevirdi ve Barça devreyi 2-0 önde kapattı. Bu gollerle rakibinin direncini kıran Barça, ikinci yarıda tam anlamıyla şov yaparken, başroldeki isim Arda oldu.

ÖNCE ASİST SONRA 3 GOL

Arda Turan önce 50. dakikada Rafinha'nın attığı golün pasını verdi. 5 dakika sonrasında Aleix Vidal'in pasında fileleri havalandırıp skoru 4-0 yaptı.

73'te Paco Alcacer, farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın son 2 golünü 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan kaydetti. Milli futbolcumuz böylelikle 3 gol, 1 asistle maçın en başarılı ismi oldu.

ALMAN EKİBİNE KARŞI DA HAT-TRICK YAPMIŞTI

Daha önce de Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendiği 3 gol atan Arda Turan, bu sezon 2. kez hat-trick yapmış oldu.